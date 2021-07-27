ФАС одобрила ходатайство "Ленты" о покупке пермской сети "Семья"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство ретейлера "Лента" о покупке пермской торговой сети "Семья", управляющей 75 магазинами в Перми и Пермском крае. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках Пермского края и не приведет к нарушению требований федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

"Лента" планирует закрыть сделку по покупке четвертого по величине ретейлера в Пермском крае за 2,35 млрд рублей в августе. ООО "Лента" приобретет в собственность 100% долю в уставном капитале ООО "Семья ритейл".

Группа компаний "Семья" управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае, включая четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома. "Лента" планирует интегрировать супермаркеты "Семья" и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть. Гипермаркеты "Семья" перейдут под бренд "Ленты", супермаркеты будут переименованы в "Супер Ленту", а магазины у дома - в "Мини Ленту".