На Кубани в закладку виноградников и уход за ними вложили 3,3 млрд рублей за пять лет

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направили около 3,3 млрд рублей направили на закладку новых виноградников в регионе и уход за ними за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

"За последние пять лет нам удалось совершить качественный прорыв. В закладку виноградников и уходные работы вложили 3,3 млрд рублей. Благодаря господдержке и инвестициям заложили около 8 тыс. га новых насаждений", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что до введения сухого закона в 1985 году под виноградниками в Краснодарском крае было почти 60 тыс. гектаров земли, тогда как сейчас - половина этих территорий.

Также в пресс-службе добавили, что для освоения новых пригодных для виноградарства земель потребуется не менее 10,5 млн саженцев ежегодно. В данный момент их ежегодно выращивают порядка 3,5 млн.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В 2020 году на Кубани собрали свыше 208 тыс. тонн винограда.