В Липецке начали строить производство полной линейки продукции для армирования автошин

ЛИПЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Производство полной линейки продукции для армирования автомобильных шин начали строить на заводе "Бекарт Липецк", расположенном на территории особой экономической зоны в регионе.

"Приятно, когда предприятие, которое у нас работает уже не первый год, расширяет производство здесь же. Новый цех - это дополнительные рабочие места, причем он будет построен в рекордные сроки", - сказал на торжественной церемонии начала строительства во вторник глава администрации области Игорь Артамонов. Он напомнил, что ранее компания "Бекарт" получила предложения уйти из региона и расширять свое производство на новом месте, однако не приняла их. "Мы благодарны команде за этот выбор", - сказал Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, с момента открытия в 2010 году завод специализируется на производстве металлического корда для автопромышленности и стальной фибры для строительной отрасли. "Установка новой линии по изготовлению бортовой проволоки позволит производить полную линейку продукции для армирования автомобильных шин, общий объем заявленных инвестиций - более 1,7 млрд рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест, а запуск производства запланирован на конец первого квартала будущего года.

"Расширение производства в Липецке позволит компании <...> поддерживать увеличение производства со стороны производителей шин в России, регионе СНГ, а также выступать экспортной площадкой для стран Европы", - заключили в пресс-службе.