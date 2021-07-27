Японская Daikin Industries стала акционером OCSiAl

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Японская Daikin Industries вошла в состав акционеров первого российского "единорога" OCSiAl - портфельной компании "Роснано", сообщили во вторник в пресс-службе группы "Роснано".

"Также компании подписали соглашение о разработке, производстве и выводе на рынок решений на основе графеновых нанотрубок для литий-ионных аккумуляторов следующего поколения и фторполимеров, которые являются стратегическим направлением бизнеса Daikin Industries. Графеновые нанотрубки обладают исключительными характеристиками и преимуществами по сравнению со стандартными добавками, что открывает новые возможности для ряда отраслей", - сообщили в пресс-службе.

Соглашению предшествовали три года совместных разработок. Первую значимую поддержку OCSiAl оказал Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано", став первым из инвесторов, кто поверил в российскую команду основателей и их технологию графеновых нанотрубок, напомнили в пресс-службе группы "Роснано".

OCSiAl Group со штаб-квартирой в Люксембурге является крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок, единственной в мире компанией с технологией масштабирования их производства. Она занимает около 97% мирового рынка графеновых нанотрубок. Сегодня в компании работает более 420 сотрудников, включая США, Европу, Китай, Россию, Индию, Японию и Республику Корея. Ее производственная мощность в 2020 году составила 80 тонн. Свыше 1 500 компаний по всему миру тестируют нанотрубки OCSiAl и разрабатывают новые продукты с ними. В 2019 году OCSiAl стала первой компанией-единорогом с российскими корнями - быстрорастущим стартапом с капитализацией более 1 млрд долларов.

Daikin Industries, Ltd. - мировой лидер на рынке систем кондиционирования воздуха для жилых, коммерческих и промышленных помещений. Сегодня компания работает более чем в 160 странах мира, а годовой объем продаж Daikin превышает $24 млрд.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.