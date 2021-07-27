Экспорт кубанского вина и шампанского в I полугодии вырос на треть

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Винодельни Краснодарского края с начала 2021 года увеличили экспорт кубанского вина и шампанского в сравнении с I полугодием 2020 года на 33%, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона по итогам совещания по вопросам развития отрасли, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

"В 2021 году экспорт кубанского вина и шампанского в сравнении с предыдущим годом увеличили на 33%. За шесть месяцев виноделы поставили более 2 млн литров винодельческой продукции в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссию, Эстонию, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Китай, Латвию, Словению, Норвегию, Швейцарию, Японию, Абхазию, Южную Осетию, Бельгию, Израиль, США, Канаду", - говорится в сообщении.

Всего до конца года в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Краснодарский край планирует поставить за рубеж около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции (4,5 млн литров), уточнили в пресс-службе.

"Краснодарский край остается главным виноградарско-винодельческим регионом России. Чтобы и дальше укреплять лидерские позиции, мы должны наращивать объемы производства и экспорта качественных кубанских вин. За кратчайшие сроки наши виноделы смогли вытеснить импортное вино и сейчас конкурируют с мировыми производителями на международных рынках. Всего за последние шесть лет объем экспорта вырос в пять раз, и в прошлом году он составил более 4 млн литров", - цитирует Кондратьева пресс-служба.

Вице-губернатор региона Андрей Коробка отметил, что в 2020 году половину экспорта винодельческой продукции в России составляли напитки, произведенные на Кубани. Продукцию виноделов региона высоко оценивают на международных дегустационных конкурсах лучшие мировые энологи и сомелье. В этом году произведенная в крае продукция завоевала уже 94 медали, одну из которых - платиновую - получила анапская винодельня "Шумринка". Это вторая в истории кубанского виноделия платиновая медаль, первую получила "Фанагория", добавили в пресс-службе.