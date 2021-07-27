Российский рынок акций закрылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45%, до 3 733,1 пункта, а долларовый индекс РТС - до 1 594,64 пункта (-0,49%) на фоне незначительного повышения цен на нефть и негативной динамики американских фондовых рынков.

"Фоном, формирующим рыночные тенденции, продолжают выступать сравнительно активные продажи на китайском рынке. Акции Tencent Holdings и Alibaba Group подешевели сегодня к закрытию торгов на 8% и 6% соответственно. Поводом для продаж остается, как представляется, рост рыночных опасений дальнейшего усиления давления регуляторов на сектор "акций роста", - считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

По мнению аналитика, рынок поддерживает информация из опубликованных отчетностей за апрель - июнь значительного количества крупнейших компаний США. На этом фоне в роли "защитных" сегодня выступили бумаги риэлтеров. Акции группы ПИК, группы ЛСР и группы "Эталон" к концу дня отыграли ростом новость о расширении льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов, подчеркивает Осин. Стимулирование спроса на этом сегменте может помочь показателям рыночной динамики ипотеки не "скатиться" вниз.

Рублевые пары сегодня также торгуются около нуля. Доллар/рубль - 73,62 (-0,04%), евро/рубль - 87,04 (+0,09%).

Прогноз на 28 июля

В свою очередь инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтин полагает, что ключевым событием среды станет заседание ФРС. Кроме этого, интерес будет представлять медианный прогноз FOMC по ставке и макроэкономическим показателям. Однако "неожиданностей в части ставок не предвидится, инвесторы будут прислушиваться к риторике представителей Федрезерва", а до заседания ФРС значительных изменений в индексах не ожидается, добавил Бахтин.

Кроме этого, Бахтин отметил, что завтра ждут августовский индекс потребительского климата Германии (Gfk) и публикацию июньского сальдо внешней торговли США товарами за прошлый месяц. Также Росстат обнародует данные по уровню безработицы и розничным продажам за июнь.

По оценкам аналитика Осина, завтра преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи составляют 3 725-3 755 пунктов, курс доллара оценивается в 73,45-73,80 рублей, евро - 86,85-87,30 рублей.