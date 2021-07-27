Убыток компании "Россети Тюмень" в I полугодии 2021 года составил 1,8 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 27 июля. /ТАСС/ Убыток компании "Россети Тюмень" за I полугодие 2021 года, согласно отчету по РСБУ, составил 1,8 млрд рублей. Показатели лучше отрицательных значений, которые прогнозировались в конце прошлого года, сообщили журналистам в управлении по связям с общественностью предприятия.

"Компания "Россети Тюмень" опубликовала финансовый отчет по итогам первых шести месяцев 2021 года по стандартам РСБУ. Согласно документу, убыток предприятия за I полугодие составил 1,8 млрд рублей. Это лучше отрицательных значений, которые прогнозировались в конце прошлого года, однако влияние ограничений по добыче углеводородов в рамках сделки ОПЕК+ (и как следствие снижение энергопотребления) удерживает компанию в отрицательной зоне", - сообщили в компании.

В управлении по связям с общественностью уточнили, что сформированный и реализуемый менеджментом комплекс мер по повышению финансовой устойчивости обеспечит выход "Россети Тюмень" на безубыточность уже в 2022 году.

"Принятый в 2020 году план антикризисных мероприятий позволил энергетикам сдержать инфляционный рост операционных издержек. Этот показатель в первой половине 2021 года вырос всего на 0,37% относительно аналогичного периода прошлого года, что в несколько раз ниже инфляции за 12 календарных месяцев (с июля 2020 года по июнь 2021 года). Она, напомним, составила 6,33 %", - уточнили в "Россети Тюмень".

По данным предприятия, энергетики на данный момент не прогнозируют значительного роста потребления электроэнергии в Тюменском макрорегионе, поскольку нефтегазодобывающие компании продолжают исполнять обязательства в рамках сделки ОПЕК+. "При этом выбранный путь предприятия позволяет не только гарантировать надежное электроснабжение Тюменской области, Ханты-Мансийского округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, но и развитие электросетевого комплекса в регионах присутствия", - сообщили в компании.

АО "Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт/ч .