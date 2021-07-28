Выручка Alphabet во втором квартале 2021 года превысила $61 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Выручка американской корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, во втором квартале 2021 года выросла на 62% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом говорится в опубликованной во вторник финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 30 июня, выручка Alphabet превысила $61,88 млрд, а чистая прибыль - $18,52 млрд. Как отметил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи, "во втором квартале имел место рост активности в сети во многих частях мира".

Результаты деятельности компании превзошли ожидания аналитиков. Во втором квартале прошлого года она зафиксировала выручку в размере около $38,29 млрд, чистая прибыль составила почти $6,96 млрд. По итогам всего 2020 года выручка Alphabet достигла $182,5 млрд, прибыль - $41,2 млрд.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).