Мишустин обратил внимание на социальное партнерство "Сухого" с хабаровскими властями

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым обратил внимание на социальное партнерство, которое власти региона налаживают с компанией "Сухой". Как считает глава кабмина РФ, такая работа является крайне важной.

На встрече Мишустин отдельно остановился на вопросах социально-экономического развития региона. "В частности, сегодня я увидел программу, которую вы вместе сделали с руководством завода "Сухого" - фактически по всем основным направлениям социального обеспечения людей: это здравоохранение, образование. Это и программы развития", - указал премьер.

Он подчеркнул, что это очень значимая работа. "И важно, чтобы вы также в региональном бюджете планируете на эти цели средства", - заключил председатель правительства РФ.

Сейчас правительство края и ПАО "Компания "Сухой" разрабатывают партнерское соглашение по развитию Комсомольска-на-Амуре на 2021-2023 годы. Уже выбраны шесть основных направлений программы социального партнерства. Это формирование человеческого капитала, создание комфортной городской среды, спортивной инфраструктуры; развитие здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики.