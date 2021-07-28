Кабмин до конца года оценит потребности авиакомпаний для формирования госзаказа

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует до конца года оценить потребности авиакомпаний и возможности авиастроителей для формирования госзаказа на отечественную продукцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"У нас есть поручение (президента) на долгий горизонт планирования сделать все необходимое, чтобы сбить (синхронизировать) как возможности наших производственных объединений, вообще производство всех видов самолетов с потребностями авиакомпаний, федеральных органов исполнительной власти, региональных", - сказал Мишустин в ходе посещения производственных площадок Объединенной авиастроительной корпорации по сборке самолета SSJ 100 в Комсомольске-на-Амуре.

Он отметил, что горизонт планирования по поручению президента составляет 10 лет.

"Очень важно, чтобы мы <...> закончили эту работу в этом году. Нам нужно сбить государственный заказ, финансовую модель, точно понять, сколько заводы получат заказов, сколько авиакомпании получат самолетов", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, для формирования "государственного гражданского заказа на отечественную продукцию самолетостроения с импортозамещением, с линейкой обслуживания" необходимо смотреть такие производства, как площадки ОАК по сборке SSJ 100.