Правительство Хабаровского края и ОАК подписали программу социального партнерства

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Правительство Хабаровского края и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали программу социального партнерства, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Сегодня мы подготовили программу социального партнерства, подписали с руководством края", - сказал он журналистам.

По его словам, в рамках программы планируется реализовать мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, в том числе по благоустройству городского пространства, реконструкции поликлиники и другое.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь отметил важность создания комфортной городской среды, предоставления людям возможности получить "достойное образование и хорошую медпомощь". 28 июля глава правительства посетил в Комсомольске-на-Амуре производственные площадки ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" по сборке самолета Superjet 100.