Мишустин заявил, что облигации и кредиты помогут навести порядок в инфраструктуре регионов

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Инструменты, которые власти РФ разработали для развития инфраструктуры в регионах, а именно специальные кредиты и облигации, помогут решить накопившиеся проблемы и навести порядок в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, которая прошла в среду в Комсомольске-на-Амуре.

"По инициативе главы государства мы ввели новые инструменты развития регионов. Это то, о чем мы говорили, - инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации", - указал он.

Как считает российский премьер, эти механизмы помогут решить очень большое количество накопившихся проблем. "И в инфраструктуре можно будет навести порядок", - подытожил он, добавив, что люди ждут современного территориального планирования и хорошей логистики.