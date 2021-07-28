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Мишустин заявил, что облигации и кредиты помогут навести порядок в инфраструктуре регионов

Премьер-министр отметил, что люди ждут современного территориального планирования и хорошей логистики

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Инструменты, которые власти РФ разработали для развития инфраструктуры в регионах, а именно специальные кредиты и облигации, помогут решить накопившиеся проблемы и навести порядок в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, которая прошла в среду в Комсомольске-на-Амуре.

"По инициативе главы государства мы ввели новые инструменты развития регионов. Это то, о чем мы говорили, - инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации", - указал он.

Как считает российский премьер, эти механизмы помогут решить очень большое количество накопившихся проблем. "И в инфраструктуре можно будет навести порядок", - подытожил он, добавив, что люди ждут современного территориального планирования и хорошей логистики.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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