Трубопроводные компании США доложили о 220 киберинцидентах за два месяца

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американские трубопроводные компании зарегистрировали более 220 инцидентов в сфере кибербезопасности за минувшие два месяца. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на Дэвида Пекоске, возглавляющего Управление транспортной безопасности при Министерстве внутренней безопасности США.

CNN указывает, что 28 мая ведомство предписало операторам трубопроводов оперативно отчитываться обо всех инцидентах, так или иначе связанных с кибербезопасностью. Меры были ужесточены после того, как в начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской компании Colonial Pipeline. В общей сложности за два месяца около ста крупных американских операторов отчитались о свыше 220 подобных инцидентов. По словам Пекоске, собранная информация поможет властям лучше понять, что может угрожать индустрии.

В пресс-службе Управления транспортной безопасности подчеркнули, что "обо всех инцидентах докладывают в Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ США". По словам представителя управления, федеральные власти "используют эти данные, чтобы определить наиболее приемлемые меры защиты" от киберугроз.

Эта тема актуальна в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, члены группировки могут базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе американские средства массовой информации приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент России Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.