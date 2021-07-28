Новый центр по производству авиационных валов в Перми будет активно применять роботизацию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, в составе госкорпорации "Ростех") готовится к запуску нового центра специализации по производству авиационных валов в Перми. Об этом ТАСС сообщил директор по производству ОДК Валерий Теплов.

"Проект сейчас в Перми реализуется в железе, оборудование начало поступать, участок практически сформирован", - заявил он.

По его словам, данный центр специализации является самым современным производством авиационных валов в мире, где активно внедряется роботизация. "Робот-манипулятор будет перемещаться между станками, осуществлять загрузку-выгрузку, контролировать параметры работы", - отметил Теплов.

ОДК - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики, создана в 2008 году.