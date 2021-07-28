Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,38%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,38% и достиг 3 747,25 пункта, индекс РТС поднимался на 0,43% - до 1 601,49 пункта.

К 10:22 мск индексы укорили рост. Так, индекс Мосбиржи рос до 3 756,45 пункта (+0,63%), индекс РТС - до 1 606,44 пункта (+0,74%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,39% - до $73,81 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,5% и торгуется на уровне $72,01 за баррель.