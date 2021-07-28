Центр "Мой бизнес" в Приморье запустил бесплатные патентные исследования для бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Региональный центр "Мой бизнес" в Приморском крае запустил новую услугу для предпринимателей - бесплатные патентные исследования, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья.

"Центр "Мой бизнес" запустил новую меру поддержки для малого и среднего бизнеса Приморья - комплекс услуг по проведению патентных исследований. Предпринимателям предлагают бесплатно оценить коммерческую значимость их изобретений и обезопасить их от претензий патентообладателей. Услуга предоставляется бесплатно и включает в себя анализ технического уровня, оценку патентоспособности объекта интеллектуальной деятельности, проверку патентной чистоты и анализ конкурентоспособности продукции", - говорится в сообщении.

Патент - это документ, который доказывает исключительное право на изобретение и приравненные к ним средства. Для регистрации собственного патента компаниям необходимо провести соответствующее исследование. По результату оказания услуги предприниматель получит отчет, в котором указано, оригинален ли его прототип или разработка, и если нет, то по каким параметрам.

Также благодаря новой услуге предприниматель узнает, как оформить торговую марку и патент. Это поможет правильно рассчитать будущие временные и финансовые затраты.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата.