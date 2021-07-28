Банк России обозначил цели для развития финрынка на 2021-2024 годы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы (ОНРФР) для обсуждения с участниками рынка, следует из текста документа.

Документ раскрывает главные цели, принципы и направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи в этой сфере, которые будет решать Банк России совместно с правительством РФ для создания благоприятных условий.

Подготовка и публикация основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации будет осуществляться ежегодно. При этом Банк России совместно с правительством сохранят среднесрочный горизонт планирования политики по развитию финансового рынка, разрабатывая каждый год документ на трехлетнюю перспективу.

При этом ЦБ и правительство намерены активно вовлекать участников финансового рынка и экспертное сообщество в разработку и реализацию планов по развитию финрынка, а также обеспечить информационную открытость в отношении целей, принципов, задач и достигнутых результатов.

Основные направления

Всего в проекте основных направлений развития финансового рынка ЦБ выделил восемь приоритетов. Своей важнейшей функцией регулятор считает создание условий для развития финансового рынка, что прежде всего достигается обеспечением ценовой и финансовой стабильности в любых экономических реалиях, а также качественной конкурентной средой. "Это будет способствовать повышению глубины рынка, эффективности, технологичности и клиентоориентированности рыночных игроков", - пояснили в ЦБ.

В числе значимых приоритетов регулятора - повышение доступности финансовых услуг, защита прав потребителей и развитие сегмента длинных денег. По каждому из направлений сформулированы ключевые задачи и меры, которые будут принимать ЦБ и правительство при участии законодательных органов власти.

Также, учитывая массовый приход граждан на рынок капитала, Банк России будет уделять внимание повышению уровня знаний населения в области инвестиций и финансовой грамотности начинающих инвесторов, а также раскрытию информации о финансовых продуктах. Снижению числа нарушений прав граждан будет содействовать развитие поведенческого регулирования и корпоративного управления в финансовых организациях.

ЦБ ставит перед собой задачу развивать "зеленые" инструменты и инфраструктуру рынка финансирования устойчивого развития. Для адаптации участников финансового рынка к новым реалиям планируется совершенствовать систему учета ESG-факторов в регулировании. В стратегическую повестку включены также создание стимулов для развития негосударственного пенсионного обеспечения и повышение клиентской ценности страховых продуктов.

По итогам общественных обсуждений, которые будут проходить до 1 сентября, проект основных направлений развития финансового рынка будет представлен президенту РФ и правительству, а затем после доработки внесен на рассмотрение Госдумы.