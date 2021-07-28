Первый за Уралом карбоновый полигон открылся в омском аграрном университете

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Второй в России и первый за Уралом карбоновый полигон, на котором будет изучаться влияние сельскохозяйственной деятельности на выбросы углекислого газа в атмосферу, открылся в среду в Омском государственном аграрном университете им. Столыпина (ОмГАУ). Создание полигона будет способствовать развитию в регионе карбонового земледелия, направленного на улавливание из атмосферы углерода растениями и его сохранение в почве.

"Сегодня это второй полигон в России, который открылся. <...> Сибирь и так дает экологически чистую продукцию, полигон даст возможность нашим аграриям доказать, что наши продукты правда таковыми являются", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. Первый в стране действующий карбоновый полигон открыт в Калуге.

Сельское хозяйство и парниковые газы

По словам заместителя ректора ОмГАУ по экономике и информатизации Виталия Помогаева, в современном мире сельское хозяйство стало одним из лидеров по выбросам углекислого газа. "95% углекислого газа хранится в почве, и любые действия, которые мы производим с почвой, вызывают его выброс обратно в атмосферу, - пояснил он ТАСС. - Здесь мы будем анализировать процессы, происходящие при выращивании различных сельхозкультур, и разрабатывать технологии, снижающие воздействие на экологию".

В качестве примера таких технологий он назвал выведение многолетних сортов сельхозкультур. "Например, многолетний пырей (заменитель пшеницы с полезными свойствами, может добавляться в муку - прим. ТАСС). Он растет семь лет, его не надо обрабатывать, он углекислый газ поглощает и запаковывает обратно в почву", - рассказал Помогаев.

Мировые тенденции

Дрофа отметил, что забота о климате является задачей всего мирового сообщества. "Надо, чтобы климат был стабилен. Даже наши аграрии видят, как за последние десять лет он изменился. Мы наблюдаем в последние годы аномально высокие температуры летом и отсутствие влаги - все это отрицательно влияет на развитие растений", - отметил министр.

По его словам, в ближайшие годы Европейский союз планирует начать взимать экологический сбор с ввозимой продукции с высоким углеродным следом. "Те аграрии, которые хотят продолжать экспортировать свою продукцию, должны будут получить экспертное заключение", - рассказал министр. С 2022-2023 гг., подчеркнул он, определенные требования по экологической составляющей сельского хозяйства будут введены и в России.

В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования РФ запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. Как рассказала журналистам ректор ОмГАУ Оксана Шумакова, омский полигон пока не вошел в этот проект. Подать заявку университет планирует в ближайшие два месяца.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.