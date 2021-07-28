МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор не исключает введения запрета на ввоз картофеля из Азербайджана в случае обнаружения вирусов на этой продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Российская сторона предупредила, что в случае обнаружений в дальнейшем карантинного объекта в отгружаемых в Россию партиях продукции будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, вопрос обсуждался в ходе видеопереговоров Россельхознадзора с Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

В ходе совещания Россельхознадзор сообщил о выявлении в двух случаях партий картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом - бурой бактериальной гнилью картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al).

"Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин такого нарушения, а также усилить контроль за отправляемыми на территорию Российской Федерации овощами. В соответствии с требованиями ЕАЭС поставки картофеля на территорию России возможны только из зон, мест, участков производства, свободных от указанного возбудителя. Поэтому поставлять продукцию с участков производства, на которых выявлена бурая бактериальная гниль, недопустимо", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал, что в случае выявления в томатах, ввозимых в Россию, карантинных организмов, в частности, вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV), будет вводить запрет на поставки продукции с предприятий, отправляющих зараженные грузы. "Российское ведомство попросило азербайджанских коллег усилить контроль за отправками томатов в Россию для недопущения подобных нарушений. Представители Агентства продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что проводят мониторинг территории страны для выявления возможных очагов ToBRFV и избегания поставок в Российскую Федерацию зараженной продукции", - заключается в сообщении.