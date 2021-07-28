Американец, купивший на аукционе самолет Чаушеску, передал его в дар румынскому музею

БУХАРЕСТ, 28 июля. /ТАСС/. Первый и единственный построенный в Румынии пассажирский самолет Rombac 1-11, который был продан на торгах аукционного дома Artmark, передан в среду в дар Национальному музею румынской авиации. Об этом сообщил аукционный дом.

Самолет был спасен от утилизации коллекционером техники, который приобрел его на торгах 27 мая за €120 тыс. По данным Artmark, гражданин США Брайан Хайндмэн уступил его бесплатно в форме спонсорского контракта Национальному музею румынской авиации. Акция передачи-приема коллекционного самолета состоялась в среду в бухарестском международном аэропорту имени Анри Коандэ.

"Делая этот дар, коллекционер рассчитывает сохранить исторический летательный аппарат в собрании других знаковых моделей, сыгравших важную роль в истории авиации", - указывается в сообщении Artmark.

Этот образец Rombac 1-11, который также называют Super One-Eleven, совершил первый полет осенью 1982 года. Самолет использовался для официальных визитов бывшим президентом страны Николае Чаушеску в течение четырех лет (1986-1989).

Николае Чаушеску (1918-1989) - румынский политический и государственный деятель. С 1965 года - генеральный секретарь румынской Компартии, с 1974 - президент Румынии. В декабре 1989 года в стране произошло восстание, в результате которого режим был свергнут. По приговору революционного трибунала Николае и его супруга Елена Чаушеску были расстреляны 25 декабря 1989 года.

Президентский самолет входит в топ самых дорогих лотов, проданных Artmark в первой половине этого года. Этот аукционный дом - крупнейший дилер на румынском рынке произведений искусства и коллекционных предметов, который осуществляет около 85% всех продаж.