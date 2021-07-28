"Честный знак" и ЕГАИС будут обмениваться данными по маркировке пива

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Данные системы маркировки товаров "Честный знак" дополнят сведения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) по маркировке пива. Об этом в среду сообщил начальник управления цифровой трансформации и автоматизации Росалкогольрегулирования Владимир Суханов на Всероссийской конференции по маркировке пива.

"Правительство РФ поставило перед нами задачу - провести эксперимент по маркировке пива. Естественно, мы внимательно следим за ходом его проведения, следим за тем, чтобы все участники рынка понимали свою роль и место в этом эксперименте, осознали свою выгоду. Очень надеемся на то, что эксперимент будет успешным. Взаимодействие Росалкогольрегулирования и оператора "Честный знак" будет основано на принципах взаимного дополнения, взаимодействия двух информационных систем", - сказал Суханов.

Он уточнил, что в ближайшее время будет утверждена схема взаимодействия двух информационных систем, которая должна быть понятна для всех участников рынка.

Эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольной продукции проходит в России с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. В рамках пилота Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки, выдает коды на безвозмездной основе. Объем нелегального рынка пива в

России оценивается в 5-12%. По мнению ЦРПТ, обязательная маркировка приведет к увеличению прибыли производителей пива на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1 700 рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год.