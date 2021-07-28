Россельхознадзор частично разрешил ввоз помидоров и перцев из Белоруссии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз помидоров и перцев из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов в местах их производства Россельхознадзор считает возможным под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь разрешить с 29 июля 2021 года ввоз в Российскую Федерацию из Республики Беларусь: томатов от КФХ "Козырев Г.Л." (Гомельская обл.); томатов и перцев от 63 производителей Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что в связи с обнаружением вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) с 18 сентября 2020 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Гомельской и Гродненской областях Республики Беларусь. Аналогичная мера была принята из-за выявления Pepino mosaic virus в отношении поставок томатов и перцев из Минской области Республики Беларусь с 9 октября 2020 года, из Брестской области - с 30 октября 2020 года, из Витебской и Могилевской областей - с 24 ноября 2020 года.