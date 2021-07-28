Власти Удмуртии оценили потери из-за вызванного жарой неурожая зерна

ИЖЕВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии оценили потери из-за неурожая зерна в 2021 году, прогнозируемого в связи с неблагоприятными погодными условиями, на уровне 2 млрд рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Дефицит зернофуража по отрасли, по нашей оценке, может составить 130-140 тыс. тонн. Только недобор зерна на кормовые цели при нынешних рыночных ценниках выливается в порядка 2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства - главы Минсельхоза Удмуртии Ольги Абрамовой.

По ее словам, в прошлогоднем сезоне в республике были намолочены рекордные 703 тыс. тонн зерна, в чистом весе урожай составил 690 тыс. тонн. "Такие валовые сборы ежегодно позволяли нашим аграриям реализовывать излишки своей продукции в объеме более 100 тыс. тонн. 458 тыс. тонн - это та цифра, которую мы прогнозируем сегодня по валовому сбору зерна в весе после доработки по причине сложившихся погодных условий", - приводятся ее слова. Абрамова отметила, что при этом общая потребность в фуражном зерне для кормления имеющегося поголовья животных и птицы в регионе составляет 497 тыс. тонн, а в семенах сельхозкультур - 120 тыс. тонн.

"Мы сегодня настоятельно призываем наших сельхозпроизводителей полностью исключить реализацию свежеобмолоченного зерна и, что особенно [важно], вывозить его за пределы республики. Очевидно, что в ожидании максимальных цен на рынке многие сегодня в масштабе страны ограничивают свои продажи. Мы со своей стороны также будем отслеживать передвижение зерна с территории республики. Нужно, прежде всего, закрывать свой дефицит", - отметила министр.

По словам Абрамовой, в этом году в АПК России впервые предусматривается предоставление субсидий на производство и реализацию зерна, возмещение произведенных затрат составит до 50%. На эти цели Удмуртия из федерального центра получит порядка 129 млн руб. Также в связи с объявленным ЧС будет направлено и соответствующее письмо о выделении денежных средств из резервного фонда правительства РФ.

По данным пресс-службы Минсельхоза Удмуртии, для обеспечения хозяйств семенами сельхозкультур будет отправлен запрос в другие аграрные регионы страны.

23 июля власти Удмуртской Республики ввели режим ЧС из-за почвенной засухи.