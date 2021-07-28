Минсельхоз не видит оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в 2021 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

"По прогнозам Минсельхоза России, а также ключевых участников рынка, основания для существенного роста цен на животноводческую продукцию в текущем году отсутствуют. Увеличение затрат на производство не отражается напрямую на отпускных и потребительских ценах", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, важным фактором, влияющим на ценовую политику предприятий, является баланс спроса и предложения. По данным министерства, в 2021-2022 годах ожидается рост производства мяса в России, который будет способствовать повышению конкуренции и, соответственно, сохранению стабильного уровня цен. При этом, по данным Национальной мясной ассоциации, текущий уровень отпускных цен покрывает рост затрат животноводческих предприятий.

Кроме того, сдерживающим фактором для производителей выступает желание поддержать потребительский спрос на текущем уровне и в перспективе стимулировать увеличение потребления мяса в России. Таким образом, бизнес формирует свою ценовую политику исходя из приоритета доступности мясной продукции для населения. В Минсельхозе напомнили, что правительством России был принят комплекс мер, которые, в том числе позволяют сократить издержки производителей. Так, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало снижению стоимости кормов.

Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов, кормов, в том числе закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Благодаря принятым мерам цены на мясо птицы, свинину и говядину стабилизировались, добавили в Минсельхозе.

Цены на хлеб

Что касается хлебопекарной продукции, то, как заверили в министерстве, ее стоимость находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,3%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 6,1%. Как отметили в Минсельхозе, стоимость пшеничной муки с начала года упала на 4,7%, что также сдерживает рост цен на хлеб.

Кроме того, в настоящее время хлебопекарным и мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат при производстве. Они востребованы в регионах - освоено 81,22% средств для поддержки мукомольных предприятий и 50,85% - хлебопекарных, добавили в министерстве.

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