Завод по производству "Новотерской" воды возобновит работу в августе

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Властям Ставропольского края удалось решить вопрос с транспортной блокадой завода по производству минеральной воды "Новотерской", что позволит возобновить ее выпуск в августе 2021 года. Об этом сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

Завод по розливу минеральной воды с 1 июля 2021 года прекратил отгрузку продукции и приостановил производственные линии после того, как частный собственник дороги перекрыл единственный подъезд к предприятию. Более 200 работников отправлены в вынужденный простой. Для возобновления работы рассматривались варианты строительства дороги, в том числе, проходящей по землям расположенного рядом конезавода.

"Понимая безвыходность ситуации, кого только не подключали, все органы правопорядка. Приняли решение, огромное спасибо собственнику, - Терский конезавод выделил участок, мы оформили его в муниципальную собственность. Надеюсь, в течение двух недель машины с завода пойдут и предприятие спокойно запустится", - сказал он.

По словам Владимирова, в случае необходимости работников предприятия на время простоя сможет обеспечить занятостью другой краевой производитель минеральной воды.

АО "Кавминводы" занимается производством минеральной воды "Новотерская" и "Новотерская целебная". Компания направила иск в арбитражный суд Ставропольского края для решения вопроса о беспрепятственном проезде по существующей дороге. Судебное разбирательство назначено на август 2021 года.