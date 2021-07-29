Счетная палата предложила назначить Минтранс координатором инноваций в дорожном хозяйстве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Счетная палата предложила правительству РФ назначить Минтранс РФ федеральным органом исполнительной власти, координирующим продвижение инноваций в сфере дорожного хозяйства, говорится в отчете ведомства о результатах анализа применения инноваций при строительстве, реконструкции и капремонте автодорог общего пользования за 2018-2020 годы.

"Инспекторы Счетной палаты опросили руководителей и сотрудников организаций дорожного хозяйства и выяснили, что для разных организаций отвечающим за инновации может быть и Минтранс России, и Росавтодор, и госкомпания "Российские автомобильные дороги", и ФАУ "РосдорНИИ", - говорится в сообщении. По заключению госаудиторов, неясность возникла из-за того, что в России нет единой научно-технической политики по отношению ко всей сети.

Контрольное ведомство также рекомендовало Минтрансу РФ установить критерии отнесения технологий и материалов, применяемых в дорожном хозяйстве, к новым. "С 2018 года на дорогах федерального значения было применено 264 технологии и материала, которые "подведы" Росавтодора и госкомпания "Автодор" считают новыми. Однако по факту таковыми нельзя назвать 168 технологий и материалов (63,6%), опробованных на российских дорогах", - заключают аудиторы.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был запущен в эксплуатацию реестр новых и наилучших технологий для осуществления дорожной деятельности, в котором зарегистрировано свыше 300 технологий. В Счетпалате отметили, что структура и наполнение реестра не соответствуют порядку его формирования и ведения.

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов отметил, что в реестре не представлены технологии устройства дорожной одежды из асфальтобетонов и технологии по использованию отходов промпроизводства, а также цементно-бетонные технологии. Более 97% технологий и материалов, включенных в реестр, не прошли необходимые экспертные согласования. Выводы Счетпалаты поддержали в Минтрансе РФ, Росавтодоре и госкомпании "Автодор".

"Мы уже в ходе экспертно-аналитического мероприятия приступили к исполнению некоторых моментов, которые были экспертами отмечены. В частности, организовали широкое рассмотрение новой программы НИОКРа по ФДА на 2021-2023 год с дорожным сообществом в рамках научно-технического совета Федерального дорожного агентства. И теперь утверждение такого плана будет только через широкое обсуждение со всеми заинтересованными сторонами", - сказал руководитель "Росавтодора" Роман Новиков.

Сейчас в нормативных правовых актах указаны два механизма для законного включения инноваций в проект: получение техсвидетельства в Минстрое РФ или разработка СТО (стандарт организации) производителем. Фактически применяется второй вариант, при этом СТО не всегда учитываются госэкпертизой.

О реестре

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения для осуществления дорожной деятельности был запущен в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Реестр представляет собой информационно-технический справочник, который должен содержать сведения о новых и наилучших технологиях.