Крупнейший Горно-обогатительный комбинат на Чукотке подключили к высоковольтной линии

ТАСС, 29 июля. Специалисты подключили к высоковольтной линии площадку Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений, расположенных на Чукотке, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Самый крупный инвестпроект региона компании KAZ Minerals начал электропотребление от построенной ВЛ. <…> Подключен рабочий поселок и строительная площадка Баимского Горно-обогатительного комбината. Сейчас на подстанции Песчанка продолжаются пуско-наладочные работы", - говорится в сообщении.

Строительство Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений поможет привлечь в регион 360 млрд рублей инвестиций. Кроме того, комбинат позволит создать на Чукотке более 3,5 тыс. рабочих мест, обеспечив ими до 7% населения округа. В правительстве рассчитывают, что создание предприятия также поможет обеспечить прирост валового регионального продуктаориентировочно на 45 млрд рублей в год. Ранее сообщалось, что проект по освоению Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе увеличит ВРП региона в четыре раза.