Индекс промышленного производства в Москве вырос почти на 14%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рост индекса промышленного производства в российской столице в первом полугодии 2021 года составил 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За первые шесть месяцев этого года объемы промышленного производства в столице увеличились на 13,9%. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем-июнем 2020 года она увеличились на 11,3%. Рост обусловлен развитием таких отраслей, как онлайн-торговля и медицина, а также отдельных видов потребительских товаров: автомобилей, обуви и косметики", - сказал заместитель мэра.

По его словам, объемы промышленного производства в столице увеличиваются ежегодно. Так, за шесть месяцев 2020 года Москва нарастила промышленное производство почти на 1,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года. Рост обрабатывающей промышленности в аналогичный период составил 3,6%. Кроме того, за шесть месяцев 2021 года в столице в 2,4 раза вырос объем производства бумаги и бумажных изделий: только выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона увеличился на 32,9%.

Также с января по июнь на 78,8% увеличились объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост объемов производства электрического оборудования составил 66,1%: он связан в первую очередь с увеличением на 69,4% выпуска электрических проводников, используемых при обновлении информационной инфраструктуры операторами сотовой связи.

"Положительная динамика также отмечена в производстве кожи и изделий из кожи: сегмент вырос на 55,4%, что обусловлено увеличением выпуска обуви на 63,2%. В Москве работают несколько крупных обувных фабрик, специализирующихся на производстве обуви как для масс-маркета, так и для нужд государственных служб. Можно сказать, что производители отыграли падение прошлого года, связанное с пандемией коронавируса. В этот период мы наблюдали снижение объемов производства более чем на 40%", - отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Также продолжился рост в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 44%). Преимущественно это связано с увеличением в 3,7 раза объемов выпуска противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, а также лекарственных препаратов - здесь рост составил 37,3%.

Поддержка инвестиций

"Промпроизводство Москвы в целом показывает более высокие темпы роста, чем по России, а также странам Евросоюза. Так, по последним доступным данным, за пять месяцев 2021 года рост объемов производства в ЕС составил 2,3%, по России - 3,2%, в то время как по Москве - 16%. Впрочем, также значительную динамику показали такие страны, как Польша (32,2%), Ирландия (23,4%), Эстония (18%). Рост обрабатывающей промышленности на фоне сложных макроэкономических условий достигается в том числе за счет проводимой правительством Москвы политики стимулирования инвестиционной активности и сохранения городом ранее принятых инвестпрограмм", - сообщили ТАСС в пресс-службе экономического комплекса столицы.

Там отметили, что в Москве действует комплексная система мер поддержки предприятий в реальном секторе экономики. Она включает льготы по налогам на имущество, прибыль, землю, а также по арендным платежам. Преференции получают компании, которым присвоены статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка: общее снижение налоговой нагрузки для них составляет от 17 до 25%, сэкономленные за счет льгот средства предприятия могут вкладывать в собственное развитие.

В Москве функционирует 60 промкомплексов, 37 технопарков и 15 якорных резидентов. За последние 5 лет их объем инвестиций составил 97,7 млрд рублей.