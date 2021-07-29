"Ъ": спотовые цены на газ поднялись до $500 за 1 тыс. кубометров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Спотовые цены на газ приблизились к стоимости $500 за 1 тыс. кубометров после отказа "Газпрома" увеличивать поставки газа через Украину. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные EEX.

Издание отмечает, что спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах в пике достигли $484 за 1 тыс. кубометров, побив исторический рекорд. Форвардные цены также побили исторический максимум, ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос до $491 за 1 тыс. кубометров (+5,3%). Высокой остается и стоимость дальних фьючерсов - декабрьский контракт торгуется за €39,2, а январский - за €38,975.

В то время как поставки сжиженного природного газа в Европу снижаются, уменьшаются запасы в хранилищах приемных терминалов. По данным "Коммерсанта", в газотранспортную систему Европы с начала июля поступило на 12% меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем, в годовом выражении снижение превысило 22%.

По мнению экспертов, цены на газ не снизятся до запуска "Северного потока - 2", коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.