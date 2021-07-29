Работающие по патентам предприниматели принесли в бюджет Москвы 2,9 млрд рублей за полгода

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Столичные предприятия Москвы, работающие по патентной системе налогообложения, принесли в бюджет Москвы 2,9 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Поступления в бюджет Москвы от применения патентной системы налогообложения (ПСН) за первое полугодие 2021 года составили 2,9 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, а в первом полугодии 2019 года прирост налоговых поступлений составил 5,1%", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в Москве ПСН является одним из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса, в столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий эту систему налогообложения.

"В 2020 году поступления от ПСН в бюджет снизились из-за ограничений в период пандемии, когда предприниматели в ряде отраслей приостановили деятельность, а также в связи с освобождением индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога во втором квартале 2020 года. В первом полугодии текущего года рост налоговых отчислений восстановился и превысил уровень докризисного 2019 года", - сказал Ефимов.

Приобретение патента на ряд видов деятельности освобождает предпринимателя от ведения бухучета и уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора (в случае приобретения патента на торговую деятельность), а также минимизирует налоговую отчетность, что существенно упрощает ведение бизнеса.

"В Москве на начало 2021 года индивидуальными предпринимателями было приобретено 89,8 тыс. патентов. Наиболее востребована ПСН в розничной торговле: на нее пришлось более 40% приобретенных патентов. К услугам по сдаче в аренду помещений и перевозкам относится более 23% от общего числа патентов, к бытовым услугам - 6%", - отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении.