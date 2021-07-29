Хабаровский край на ВЭФ покажет экопарк будущего в виде микросхемы

ТАСС, 29 июля. Хабаровский край на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представит регион в виде экопарка будущего, экспозиция будет похожа на микросхему. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО.

"Будущее сегодня" - такое название выбрал регион для своего павильона. Сама экспозиция будет выглядеть как микросхема: объекты на ее территории будут объединены световыми линиями, повторяющими соответствующий рисунок. "Живые стены" вокруг главного модуля будут символизировать объединение деятельности человека и природы. Общий вид павильона будет напоминать экопарк будущего, в котором современные технологии вписаны в местный ландшафт", - сказано в сообщении пресс-службы.

Желающих познакомят с ведущими достижениями Хабаровского края, в частности, с помощью приложения можно будет узнать о ключевых объектах региона, внутри павильона будут представлены современные наработки в области высоких технологий. Хабаровский край расскажет гостям о ключевых инвестпроектах с помощью цифровой библиотеки, также будут применяться новые технологии: современная анимация и 3D визуализация объектов.

"Восточный экономический форум - важный инструмент развития Дальнего Востока, это возможность для регионов представить свой потенциал инвесторам, туристам, экономистам - участникам и гостям форума. Если говорить о Хабаровском крае, то по темпам роста инвестиций регион занимает лидирующее место среди субъектов Дальнего Востока. Основные направления экономики края будут представлены на "Улице Дальнего Востока". Инвесторы смогут увидеть, какие проекты реализуются, как можно получить поддержку для бизнеса, и, возможно, примут решение ближе познакомиться с регионом", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

По словам врио губернатора Михаила Дегтярева, для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнерскую систему взаимодействия с инвесторами, а такие площадки как ВЭФ полноценно задействуются для диалога с инвесторами. Кроме того, инфраструктура взаимодействия с бизнесом, подчеркнул он, выстроена в режиме "одного окна", запущен новый портал для инвесторов, с помощью которого можно удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации. Вместе с тем, на экспозиции ВЭФ регион также отвел особую роль социальным программам, посетители смогут узнать подробно о мерах поддержки и увидеть их результаты через истории конкретных людей разных профессий и социальных групп. В зоне "Спорт" можно будет поиграть в хоккей с мячом, так как Хабаровский край является ведущим регионом на Дальнем Востоке в данном виде спорта.

В рамках VI Восточного экономического форума, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке, пройдет выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все одиннадцать субъектов Дальнего Востока. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.