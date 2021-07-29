Выручка "ВКонтакте" за второй квартал выросла на 35%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выручка "ВКонтакте" за апрель - июнь 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выручка увеличилась на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал на платформе вышло 55 крупных обновлений", - отмечается в сообщении. Во втором квартале средняя ежедневная аудитория "ВКонтакте" в России увеличилась на 1% год к году и достигла 47 млн, а количество российских пользователей в месяц составило 72 млн. "У компании высокий показатель вовлеченности: во втором квартале 65,2% аудитории "ВКонтакте" пользовались ее продуктами каждый день", - сообщает компания.

Также во втором квартале 2021 г. количество мини-приложений возросло на 74% за год и достигло 34 200. Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 38,4 млн - это на 28% больше, чем годом ранее. А ежедневная активная аудитория выросла на 60% и достигла 5,1 млн.

По данным компании, в числе самых популярных сервисов - "Еда ВКонтакте", "Такси ВКонтакте", "Объявления ВКонтакте", "Здоровье ВКонтакте", "VK Работа" и AliExpress. Каждым из этих мини-приложений пользуются больше 1 млн человек в месяц.

"Свыше 40,7 млн человек уже авторизуются в сервисах Mail.ru Group с помощью VK Connect (не считая авторизации на vk.com) - это на 39% больше, чем в прошлом квартале. Кроме ВКонтакте, VK Connect уже полностью или частично внедрили 24 продукта Mail.ru Group. Скоро единая учетная запись появится во всех проектах Mail.ru Group", - уточняется в сообщении.

Во втором квартале 2021 года аудитория мобильных игр выросла на 11% год к году. Количество проектов в каталоге мобильных игр "ВКонтакте" выросло на 371% за тот же период.