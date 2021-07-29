Росатом планирует продлить программу развития ядерных технологий до 2030 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Росатом прорабатывает с правительством схему расширения финансирования комплексной программы развития ядерных технологий и ее продление до 2030 года, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, размещенном в четверг на сайте ГК.

"Сейчас прорабатываем с правительством РФ схему расширения финансирования нашей комплексной программы ("Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии") и продление сроков ее действия до 2030 года. Важно, что президент поддержал эту инициативу и мы, конечно, будем его информировать о реализации всех наших проектов", - сказал Лихачев.

Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" разработана госкорпорацией "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Российской академией наук, а также Министерством науки и высшего образования РФ в соответствии с указом президента РФ и утверждена в феврале текущего года. Она включает комплекс мероприятий, реализующихся по приоритетным направлениям атомной науки, техники и технологий.