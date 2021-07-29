Иркутская область дополнительно получит 1 млрд рублей на социально-экономическое развитие

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит Иркутской области 1 млрд рублей на социально-экономическое развитие. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Игорем Кобзевым, которую он провел в четверг во время рабочей поездки в регион.

"Правительство сейчас выделило 1 млрд рублей на социально-экономическое развитие [региона]", - сообщил он, попросив губернатора рассказать о ситуации в Иркутской области.

Кобзев поблагодарил главу кабмина за выделение этих средств. По его словам, финансирование будет направлено в муниципалитеты.

"У нас сегодня [идет] подготовка к учебному году, подготовка к зимнему периоду. Сегодня для муниципальных властей, в общем-то, это первые расходные обязательства, которые они должны выполнить - правильно провести и учебный процесс, и зимний период", - объяснил губернатор.