"Белавиа" возобновит в августе регулярные рейсы в Сочи и Краснодар

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 7 августа возобновит регулярное авиасообщение с Сочи, а с 8 августа - с Краснодаром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте авиакомпании.

"С 7 августа авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели", - сообщили в "Белавиа".

По ее информации, с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, уточнили в компании.

После инцидента с самолетом ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Белорусские власти заявили, что на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии "Белавиа" постарается компенсировать это увеличением полетов в СНГ, особенно в РФ.