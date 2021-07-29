ФАС проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста биржевых цен на топливо

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже. Об этом говорится в сообщении службы.

"В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты", - указывается в сообщении.

Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы ФАС по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.

Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для определения факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. В службе уточнили, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "Таиф-НК", "Газпром активы СПГ", "ННК", "ФортеИнвест", "Сокар Энергоресурс".

На прошлой неделе стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи несколько дней подряд обновляла исторические максимумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну. Рекордные значения несколько раз побила и биржевая цена бензина марки Аи-92, превысив 57,5 тыс. рублей за тонну.

С 23 июля стоимость бензина на бирже начала снижаться. По данным на 28 июля, цена бензина снижалась четвертый торговый день подряд. Так, стоимость бензина Аи-92 в ходе торгов в среду уменьшилась на 0,1%, до 56,86 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,3%, до 58,61 тыс. рублей за тонну.