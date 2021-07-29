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Правительство может в 2021 году утвердить программу развития СКФО

Минэкономразвития подготовило проект новой программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило проект новой программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года. Он находится на рассмотрении в правительстве и может быть утверждена уже в этом году, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"Минэкономразвития разработан проект новой стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года. Он сейчас находится в правительстве Российской Федерации, рассматривается. Надеюсь, что этот документ в этом году утвердим на уровне правительства", - сказал он.

По его словам, аналогичная программа уже есть в каждом кавказском регионе РФ. Новый документ объединит все существующие региональные стратегии.

Новак добавил, что основным направлением развития округа может стать туризм, сельское хозяйство и развитие инфраструктуры.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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