Власти КБР подготовили модель развития региона из 64 проектов на 300 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработали модель развития региона до 2030 года, который включает в себя в том числе 64 инвестпроекта общей стоимостью 300 млрд рублей с возможностью создания 22 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил в четверг глава региона Казбек Коков, выступая на совещании в Пятигорске по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с участием вице-премьера Александра Новака.

"Проект разработан по основным приоритетным направлениям - сельское хозяйство, промышленность и туризм [...] построены сценарии условия развития инновационного, целевого развития. Подготовлен пул из 64 инвестиционных проектов в отраслевом разрезе, в целом мероприятия развития включают в себя мероприятия общей стоимостью порядка 300 млрд руб. Инвестиционные проекты должны позволить к 2030 году создать свыше 22 тыс. рабочих мест, что, соответственно, позволит решить острую проблему занятости населения", - сказал Коков.

По планам должен вырасти и объем инвестиций, составив к 2030 году 170% роста, что в абсолютных цифрах к обозначенному сроку будет равен 122 млрд рублей в год. В числе якорных, крупных проектов Коков назвал развитие курорта "Эльбрус", курортной зоны Нальчика, Джылы-Суу, строительство крупного тепличного комплекса, возобновление добычи вольфрамо-молибденовых руд и несколько других проектов в туристической отрасли.

"В результате внутренний региональный продукт к 2030 году вырастет более чем в два раза. Будут расти и налоговые сборы, которые на сегодня составляют порядка 15 млрд рублей, к 2030 году мы планируем достичь 80 млрд, потенциал и резервы у республики имеются", - добавил он.

Глава КБР отметил, что в республике есть необходимая образовательная база для подготовки специалистов в средних специальных учебных заведениях и вузах. Также дополнительно планируется отработать вопрос легализации трудовых отношений, вывода бизнеса из тени, что позволит дополнительно получать доход в части НДФЛ. "Динамика заработной платы на рабочее место к 2030 году должна составить 35% в реальном выражении, но для нас это мало и мы планируем двигаться более высокими темпами. Буквально недавно было принято решение, с учетом получения дополнительных собственных доходов, о повышении оплаты труда в бюджетной сфере на 10%, планируем продолжить эту практику в 2022-2023 годах, проект разрабатываемого бюджета ведется с учетом этого", - добавил Коков.