В России за полгода прокуроры добились сокращения долгов перед бизнесом на 7,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российская прокуратура в первом полугодии добилась сокращения задолженностей перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам почти на 8 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства по итогам совещания, посвященного работе органов прокуратуры, которое провел генпрокурор Игорь Краснов.

"С учетом задач по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса принимались меры к обеспечению экономической стабильности, росту инвестиционной привлекательности, защите прав субъектов предпринимательской деятельности, - сообщили в Генпрокуратуре. - Надзорное вмешательство позволило погасить свыше 7,8 млрд рублей долга по исполненным контрактам и договорам".

Кроме того, устранены административные барьеры и другие дефекты правового регулирования, мешающие бизнесу, почти в 11 тыс. правовых актов. В целях избавления хозяйствующих субъектов от излишнего внимания контролирующих органов пресечены незаконные проверки более чем в 60 регионах страны. Также под постоянным контролем прокуратуры находились вопросы соблюдения прав граждан - участников долевого строительства жилья. По результатам мер, принятых во взаимодействии с уполномоченными органами, восстановлены права 35,7 тыс. граждан по 387 проблемным объектам.

Благодаря работе прокуроров обеспечена защита прав свыше 9,4 тыс. медицинских работников, которым выплачены средства стимулирующего характера в размере 320 млн рублей. А совместная работа с органами власти работа способствовала сокращению числа нуждающихся в местах в детских садах почти вдвое (со 150 тыс. до 79 тыс. детей).

За полгода прокурорами выявлено 2,6 млн нарушений закона (в первом полугодии 2020 года - 2,5 млн), принесено 294 тыс. протестов и 565,3 тыс. представлений. По инициативе органов прокуратуры к административной ответственности привлечено 131,7 тыс. лиц (в 1-м полугодии 2020 года - 119,4 тыс.). За полугодие в органы прокуратуры обратилось более 2,5 млн человек.