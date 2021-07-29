Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых, несмотря на природные ЧС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых в России в 2021 года, несмотря на природные ЧС в ряде регионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Несмотря на то, что на территории девять субъектов введен режим ЧС природного характера, в целом прогноз урожая зерновых в текущем году благоприятный. В ряде ключевых зернопроизводящих регионов, в первую очередь на юге страны, ожидаются рекордные показатели. В настоящее время Минсельхоз России сохраняет свой прогноз по производству зерна на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - порядка 81 млн тонн", - сообщили в Минсельхозе.

По оценкам министерства, это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны, сохраняя мощный экспортный потенциал. В Минсельхозе отметили, что в настоящее время уборочная кампания в России находится в активной фазе, работы проходят в штатном режиме. Так, по состоянию на 28 июля, намолочено 50,9 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 39,2 млн тонн, ячменя - 7,7 млн тонн.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 г. составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,896 млн тонн.