ВВП США во II квартале вырос на 6,5% в годовом исчислении

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. ВВП США во II квартале 2021 года увеличился на 6,5% в годовом исчислении. Это следует из распространенных в четверг предварительных данных Министерства торговли США.

"Рост ВВП во втором квартале отражает продолжающееся восстановление экономики, открытие [после пандемии] предприятий и продолжающиеся ответные меры со стороны властей, предпринимаемые в связи с пандемией COVID-19", - подчеркивает американское ведомство. В I квартале 2021 года рост составлял 6,4% в годовом исчислении.

Как в свою очередь отмечает портал Axios, рост оказался хуже, чем прогнозировали эксперты. Они ожидали увеличения ВВП на 8,4% в годовом исчислении. Тем не менее американская экономика официально вернулась к показателям, которые наблюдались до начала пандемии.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого экономического кризиса.