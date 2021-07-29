В Нижегородской области расширили налоговую поддержку транспортных предприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Нижегородской области в четверг в двух чтениях внесли изменения в региональный закон о транспортном налоге. Теперь пониженной на 25% ставкой налога на грузовики с мощностью двигателя свыше 250 л. с. могут воспользоваться организаций и ИП, начавшие работать в сфере автомобильного грузового транспорта с соответствующим ОКВЭД после 1 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

"Проект закона разработан в целях распространения действующей меры государственной поддержки в условиях пандемии в виде снижения ставки транспортного налога на грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л. с. на 25% для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в соответствии с ОКВЭД 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта" после 1 марта 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году для поддержки логистических компаний, занимающихся грузовыми перевозками, уже были внесены изменения в региональный закон, однако не у всех компаний ОКВЭД соответствовал этим требованиям. "Ко мне обратились представители компаний, у которых необходимый ОКВЭД был зарегистрирован позднее 1 марта 2020 года. Задержки в оформлении документов для них выливаются в экономические потери", - приводятся в сообщении слова Никитин.

Он добавил, что в сфере грузоперевозок работают тысячи людей. "Новая мера позволит поддержать их в непростой ситуации. Кроме того, от стоимости перевозок и состояния отрасли зависят цены на продукты питания и другие товары", - констатировал Никитин.

Условием получения льготы является величина дохода за соответствующий отчетный (налоговый) период по данному виду деятельности, которая должна составлять не менее 90% всего дохода.

Налоговый вычет

Также депутаты Заксобрания в четверг приняли в двух чтениях закон "О применении на территории Нижегородской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций". Согласно новой редакции закона, право на налоговый инвествычет получат организации обрабатывающей сферы. "Именно они по большей части обеспечивают рост нашей экономики. Те, кто будут вкладывать средства в развитие, создавать новые рабочие места с хорошими зарплатами получат существенные льготы. Выпадающие доходы затем компенсируются за счет дополнительного поступления НДФЛ. Таким образом, мы получаем еще один инструмент поддержки инвесторов", - отметил Глеб Никитин.

Размер инвестиционного налогового вычета остается без изменений и составляет не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основных средств. Размер налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Нижегородской области, для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составляет 5%.