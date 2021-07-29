Ростовская область увеличила расходы бюджета на 7 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Ростовской области внесло изменения в бюджет региона на 2021 год, увеличив расходы на 7 млрд рублей. Как сообщил в четверг журналистам председатель заксобрания области Александр Ищенко, приоритет при распределении дополнительных средств в условиях продолжения пандемии был отдан здравоохранению.

"Добавляем по 7 млрд рублей и в доходную, и в расходную части бюджета. <…> В приоритете расходы на медицину. Ковидная ситуация, рост числа заболевших требует увеличения расходов на текущие вещи, связанные с преодолением пандемии. Дополнительно 128 млн выделяем на лаборатории для того, чтобы диагностировать более качественно инфекцию, 500 млн рублей - на закупку лекарств, которые дополнительно включены в перечень подлежащих приобретению за счет субъекта и выдаче жителям области, болеющим редкими заболеваниями", - сказал Ищенко.

Кроме того, по словам спикера заксобрания, дополнительные средства выделены на дорожное строительство, в частности, на завершение строительства моста в створе улицы Малиновского в Ростове-на-Дону. Значительные средства выделены на капитальный ремонт и строительство детских садов, а также проектирование и строительство водоводов в городах и районах области.

Ищенко отметил, что из федерального центра в регион поступило 514 млн рублей, которые направлены на поддержку промышленности и решение проблем обманутых дольщиков. На завершение строительства проблемных многоквартирных домов власти направили более 400 млн рублей.

Говоря о ситуации в экономике, Ищенко отметил положительную динамику. "Экономика Ростовской области заработала после ковидных ограничений. Очевидно, что рост поступлений от налога на прибыль свидетельствует о том, что в целом экономический комплекс справился с основными угрозами и потерями, которые были вызваны ковидными ограничениями. Сегодня мы наблюдаем положительную динамику практически во всех сферах и отраслях в экономике Дона", - сказал Ищенко.

17 декабря 2020 года депутаты заксобрания Ростовской области приняли в окончательном втором чтении региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Изначально документ предполагал доходы на 2021 год в размере 211 млрд рублей, расходы - 217 млрд рублей, дефицит - 6 млрд рублей. С учетом принятых изменений доходы бюджета увеличены до 226,1 млрд рублей, расходы - до 243,4 млрд рублей, дефицит составляет 17,3 млрд рублей.