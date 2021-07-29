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Сбербанк прогнозирует ключевую ставку ЦБ в конце 2021 года на уровне 7%

Банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,2%
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики по итогам 2021 года до 4,2% с 3,8% и пересмотрел другие макроэкономические показатели, следует из презентации кредитной организации.

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Также Сбербанк повысил прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ РФ, который в конце 2021 году составит 7% годовых (5,5% ранее). Кредитная организация ожидает годовую инфляцию в РФ в 2021 году на уровне 5,8% (ранее 4,8%). Среднегодовой курс рубля понижен с 73,8 рубля за доллар до 73,6 рубля за доллар соответственно. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составит в 2021 году $67 за баррель против $60 за баррель в предыдущем прогнозе банка.

Сбербанк также скорректировал свои ожидания по динамике основных показателей банковского сектора РФ. По прогнозам кредитной организации, кредитования физических лиц по итогам 2021 года вырастет на 18-20% (16-18% ранее), юридических лиц - на 6-8% (9-10% ранее).

Банк сохранил прогноз по номинальному темпу роста средств физических лиц на уровне 7-9%, прогноз по юридическим лицам улучшен с 13-15% до 17-19%. При этом сам Сбербанк рассчитывает расти на уровне рынка во всех обозначенных сегментах.

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