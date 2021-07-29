Россельхознадзор разрешил поставки табачного сырья и табачных отходов из Индии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 30 июля разрешает поставки табачного сырья и табачных отходов из Индии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Индии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья в Российскую Федерацию отменит запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из Индии с 30 июля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в российском ведомстве, 29 июля в формате видеоконференции прошли переговоры Россельхознадзора с заместителем руководителя экономического и коммерческого отдела посольства Индии в России Анандом Шанкаром. В рамках совещания обсуждались введенные Россельхознадзором с 19 июля 2021 года временные ограничения на поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов из ряда стран, при ввозе из которых неоднократно выявлялся карантинный для России и стран-членов ЕАЭС объект - многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew). Запрет коснулся и отправок из Индии. В табачном сырье, поставляемом из Индии, российская сторона обнаружила Megaselia scalaris в 2020 году в двух случаях, с начала 2021 года - в пяти партиях.

"Нотификации о выявлениях были направлены индийским коллегам. Россельхознадзор сообщил, что ожидает от компетентного ведомства Индии информацию о проведенном расследовании причин случившегося и мерах, принятых для недопущения в дальнейшем ввоза в Россию зараженной продукции", - говорится в сообщении.

С 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) Бразилии Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на отправки табачного сырья и табачных отходов из Бразилии. Бразильские коллеги предложили механизм недопущения попадания многоядной мухи-горбатки в указанную продукцию при поставках на территорию Российской Федерации. В частности, НОКЗР этой страны будет осуществлять проверки мест хранения табачного сырья и проводить тщательную дезинфекцию контейнеров, в которых перевозятся грузы, перед их отправкой, пояснили в Россельхознадзоре.

Как добавили в российском ведомстве, в ходе прошедших переговоров, Шанкар уведомил, что подобные меры будут предприняты индийской стороной, консультации технических экспертов сторон будут продолжены.