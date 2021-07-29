Объем ВРП Ставрополья к 2030 году почти удвоится

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья прогнозируют увеличение валового регионального продукта до 1,5 трлн рублей к 2030 году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края. Таким образом, объем ВРП практически удвоится по сравнению с показателем 2019 года.

"Мы делаем ставку на крупные инвестиционные проекты в сфере "зеленой" энергетики, промышленности, сельского хозяйства, санаторно-курортной отрасли. Уже сейчас в этих направлениях в различной стадии реализации более десятка проектов общей стоимостью около 80 млрд рублей. Мы планируем, что в целом к 2030 году в экономике региона будет создано до 35 тыс. новых рабочих мест, а ВРП региона превысит 1,5 трлн рублей", - говорится в сообщении по итогам совещания по социально-экономическому развитию округа в Пятигорске с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

По данным Северокавказстата, по итогам 2019 года объем валового регионального продукта в денежном выражении на Ставрополье превысил 827 млрд рублей. Пятую часть в объеме ВРП Ставрополья занимает сельское хозяйство, в числе основных отраслей также торговля, обрабатывающие производства, транспорт и связь.