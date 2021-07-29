В "Норникеле" пока не получали иск Росрыболовства на 58,7 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Норникель" пока не получал иск Росрыболовства о взыскании 58,7 млрд руб. ущерба, причиненного водным биоресурсам в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Иск не получили пока", - сказали в компании.

Ранее ведомство сообщило, что Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в арбитражный суд Красноярского края иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в "Норникель") о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд руб.

Как пояснили в Росрыболовстве, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей. Исковое заявление также направлено в адрес ответчика.