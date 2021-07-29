ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены учесть передовую практику наукограда Республики Татарстан при организации современного городского пространства и университетской инфраструктуры в Перми и территориях. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Конечно, Иннополис - это город будущего. Нам есть чему поучиться у коллег из Татарстана в части организации нового городского пространства и удобной университетской среды. Самое главное - опыт Иннополиса поможет при создании в Прикамье новых технопарков и ОЭЗ", - цитирует пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Он уточнил, что в крае планируют создать первую особую экономическую зону в Осенцовско-промышленном узле, поэтому власти подали заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня в Камской Долине и намерены развивать отрасль IT, поддерживать создание технопарков и уделять большое внимание комфортной городской среде.

"Сегодня край ведет работу по формированию особой экономической зоны. Мы также рассчитываем, что наша заявка на создание межвузовского кампуса будет одобрена, и Пермский край войдет в число пяти регионов России, которые получат федеральную поддержку на строительство современного студгородка", - добавил губернатор Прикамья, слова которого приводит пресс-служба.