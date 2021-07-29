Бизнес-сообщество Москвы предложило включить медиацию в государственные контракты

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бизнес-сообщество столицы предложило предусмотреть медиативную процедуру в государственных контрактах с властями Москвы, чтобы стороны могли избежать судебных тяжб. Об этом в четверг журналистам сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Мы вышли с инициативой к департаменту городского имущества и к департаменту предпринимательства, чтобы бизнес - у них нет уже ни времени, ни сил, ни денег судиться с чиновниками, с которыми очень сложно судиться - то есть, если предусмотреть в таких госконтрактах медиативную процедуру, то будет юридически правильно - здесь не обязательно закон менять. Юридически правильно будет органу власти пойти на уступки предпринимателям, сесть за один стол переговоров и договориться, чем год судиться", - сказала она в ходе ежегодной конференции при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве.

Инициатива находится в стадии согласования, однако "получена поддержка для того, чтобы это внедрить и рассмотреть", отметила Минеева.

"Я не могу гарантировать, что это будет принято, но я сделаю все возможное, чтобы эти [медиативные] оговорки были внедрены хотя бы в части каких-то услуг, которые возникают между бизнесом и властью", - сказала она.