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Сбербанк допустил чистую прибыль в 2021 году в размере 1 трлн рублей

Чистая прибыль банка по МСФО за первое полугодие выросла более чем в два раза, до 629,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сбербанк допускает чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 1 трлн рублей, следует из материалов банка к МСФО.

"1 трлн рублей чистой прибыли может заработать группа по итогам 2021 года - это половина прибыли всего финансового рынка страны", - указано в материалах "Сбера".

Ранее глава Сбербанка Герма Греф заявлял, что группа ожидает прибыли в 1 трлн рублей не ранее 2022 года из-за пандемии.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла более чем в два раза, до 629,8 млрд рублей. Чистая прибыль группы Сбербанка за второй квартал 2021 года составила 325,3 млрд рублей, также показав почти двукратный рост по сравнению с результатами прошедшего года (166,7 млрд рублей во втором квартале 2020 года).

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